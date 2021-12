Quirinale: Salvini, tavolo con leader entro fine anno (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Io ho invitato i miei colleghi segretari di partito e li inviterò, possibilmente anche prima della fine dell'anno, a incontrarci per parlarne a un tavolo, non sui giornali. Ho avuto l'ok da parte di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) "Io ho invitato i miei colleghi segretari di partito e li inviterò, possibilmente anche prima delladell', a incontrarci per parlarne a un, non sui giornali. Ho avuto l'ok da parte di ...

Advertising

CarloCalenda : Quirinale: Salvini chiama i segretari di partito (iniziativa lodevole) ma non può dire nulla perché c’è solo Berlus… - fattoquotidiano : Denis rassicura il leader di Forza Italia, ma fa da trait d’union tra i due Matteo per il filosofo [di… - elio_vito : Salvini non convince Forza Italia e Fratelli d’Italia, cerca solo visibilità...?? - zazoomblog : Quirinale: Meloni tavolo Salvini buona idea se riesce - #Quirinale: #Meloni #tavolo #Salvini - colonnelloedi : RT @Adnkronos: Sul #Quirinale: 'Se #Berlusconi sceglierà di candidarsi avrà leale sostegno della Lega'. -