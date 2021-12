Ornella Vanoni | “Se non lavoro mi rimbambisco Non riesco a stare a casa Non mi si può non voler bene”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Non ha ancora recuperato del tutto(87 anni), dopo l’influenza e la caduta in treno (“per accarezzare un dolce Golden Retriver”, come dichiarato da lei stessa sui social). “Come va? Male, grazie”, ha infatti esordito in un’intervista per Repubblica in occasione dell’uscita al cinema del film ‘7 donne e un mistero’. Un amore, quello con la recitazione e il palcoscenico, nato quando era giovane: “All’inizio avevo una paura da non far uscire il fiato. .. La confidenza è arrivata con la musica. Ci ho messo tantissimi anni, fino a che un giorno qualcosa si è sganciato. Ho detto: ‘Ma io sono brava’”, ha raccontato. Poi, parlando delle altre colleghe del film in sala dal 25 dicembre 2021: “Sul set abbiamo molto riso e faticato, a volte mancava l’aria, ma mai un litigio. Mi sono affezionata a Buy, Ranieri, Ramazzotti. L’Impacciatore è brava, ma ...