Omicron, la Francia blinda i confini con il Regno Unito (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo transalpino ha vietato viaggi verso il Regno Unito ritenuti non essenziali e possono accedere in Francia soltanto cittadini francesi che hanno effettuato un tampone 24 ore prima Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il governo transalpino ha vietato viaggi verso ilritenuti non essenziali e possono accedere insoltanto cittadini francesi che hanno effettuato un tampone 24 ore prima

