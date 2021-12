No Vax positiva al Covid, rifiuta di essere intubata e muore a Livorno (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una 59enne no vax residente nel Livornese è morta ieri all’ospedale di Livorno dove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di Covid. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero, secondo quanto appreso, avrebbe rifiutato ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso.Letizia, questo il suo nome, era stata ricoverata all’ospedale di Livorno una ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (Livorno), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al reparto Covid dell’ospedale di Livorno, poi a malattie infettive dove ieri è deceduta. Con l’aggravarsi dei sintomi era stato necessario il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale livornese. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una 59enne no vax residente nel Livornese è morta ieri all’ospedale didove era stata ricoverata dopo essersi ammalata di. La donna non risulta fosse vaccinata e durante il suo ricovero, secondo quanto appreso, avrebbeto ogni tipologia di cura proposta dai medici, fino al decesso.Letizia, questo il suo nome, era stata ricoverata all’ospedale diuna ventina di giorni fa. Dopo un primo accesso al pronto soccorso di Cecina (), il 17 novembre, vista la positività e la situazione clinica la donna era stata trasferita prima al repartodell’ospedale di, poi a malattie infettive dove ieri è deceduta. Con l’aggravarsi dei sintomi era stato necessario il ricovero presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale livornese. ...

