Natale: Fipe, 500mila clienti in meno nei ristoranti (Di giovedì 16 dicembre 2021) L'emergenza sanitaria Covid e le regole del supergreenpass preoccupano esercenti e clienti: cosi' la Fipe (Confcommercio) stima che il prossimo 25 dicembre nei ristoranti (il 64,1% resterà aperto, ...

