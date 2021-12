Mondiali: Razzetti d'oro! Record italiano polverizzato. Primato anche per Haughey (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pronti, via. Ai Mondiali di vasca corta a Dubai l'Italia comincia la prima sessione di finali con un grande rimpianto. Un gran progresso, il terzo tempo italiano di sempre ma la medaglia è solo di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pronti, via. Aidi vasca corta a Dubai l'Italia comincia la prima sessione di finali con un grande rimpianto. Un gran progresso, il terzo tempodi sempre ma la medaglia è solo di ...

Advertising

Coninews : ?? F-E-N-O-M-E-N-A-L-E ?? Ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi con 1:49.06 (nuovo record italiano ????) Alberto… - Eurosport_IT : RAZZETTI CAMPIONE DEL MONDO!!!! ???????? Il 2021 azzurro non è ancora finito: Alberto Razzetti campione del mondo del… - chiaroescuroo : RT @Eurosport_IT: RAZZETTI CAMPIONE DEL MONDO!!!! ???????? Il 2021 azzurro non è ancora finito: Alberto Razzetti campione del mondo del 200far… - GeorgeSpalluto : Subito ORO per l'Italia ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Alberto Razzetti trionfa nei 200 farfalla con il t… - RaiSport : ????? #Razzetti oro nei 200 farfalla E' La prima medaglia azzurra ai mondiali in vasca corta. L'azzurro ha stabilito… -