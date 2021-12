Mirabelli: “Milan-Napoli? Interessante confronto tra Pioli e Spalletti e su Manolas…” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Mirabelli: “Milan-Napoli? Ancora tutto aperto. Ci sono quattro squadre che possono giocarsela fino alla fine” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, per parlare di Manolas che dal Napoli si trasferirà in Grecia, di Milan – Napoli e del confronto tra Pioli e Spalletti. Queste le sue parole: MANOLAS IN GRECIA “Manolas in Grecia? Normale che le squadre si organizzino prima dell’apertura del mercato di gennaio. -afferma Mirabelli – L’ufficialità arriverà poi in seguito, ma è del tutto naturale che ci sia già stato qualche contatto. Evidentemente avrà deciso insieme al Napoli di dividersi già da ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 16 dicembre 2021): “? Ancora tutto aperto. Ci sono quattro squadre che possono giocarsela fino alla fine” A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano, ex direttore sportivo del, per parlare di Manolas che dalsi trasferirà in Grecia, die deltra. Queste le sue parole: MANOLAS IN GRECIA “Manolas in Grecia? Normale che le squadre si organizzino prima dell’apertura del mercato di gennaio. -afferma– L’ufficialità arriverà poi in seguito, ma è del tutto naturale che ci sia già stato qualche contatto. Evidentemente avrà deciso insieme aldi dividersi già da ...

