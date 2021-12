Matrimonio in vista a Uomini e Donne, Tina Cipollari ironizza su Gemma Galgani: “Ci sono donne meno fortunate” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Angela Paone e Antonio Stellacci sono tornati nello studio televisivo di Uomini e donne per annunciare il loro Matrimonio. Nell’emozione generale, Tina Cipollari ha trovato lo spunto giusto per lanciare una frecciaTina ironica a Gemma Galgani. Angela Paone e Antonio Stellacci presto sposi: l’annuncio a Uomini e donne Se ce l’ha fatta lei, c’è speranza veramente per tutte le Dame del parterre. Si, perchè Angela Paone con le sue varie vicissitudini passate nel dating show di Canale 5, non sembrava proprio la prima che sarebbe arrivata all’altare. Ed eppure è così, come annunciato nella puntata del 16 dicembre: “Ci sposiamo Maria, taglio va“. La Dama non solo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Angela Paone e Antonio Stellaccitornati nello studio televisivo diper annunciare il loro. Nell’emozione generale,ha trovato lo spunto giusto per lanciare una frecciaironica a. Angela Paone e Antonio Stellacci presto sposi: l’annuncio aSe ce l’ha fatta lei, c’è speranza veramente per tutte le Dame del parterre. Si, perchè Angela Paone con le sue varie vicissitudini passate nel dating show di Canale 5, non sembrava proprio la prima che sarebbe arrivata all’altare. Ed eppure è così, come annunciato nella puntata del 16 dicembre: “Ci sposiamo Maria, taglio va“. La Dama non solo ...

Advertising

AndreD81 : @Rainbow_Uapa Fantastico! Matrimonio in vista, congrats Fede! Dì la verità che miri alla pensione di reversibilità ???? - ailuig96 : La mia idea di matrimonio è esattamente conoscere qualcuno e nel giro di qualche mese sposarlo oppure sposare diret… - aleslt3 : RT @Cartabiancarai3: #AnnalisaChirico: 'L’islam ha un problema con la donna, vista come essere ontologicamente inferire. Vorrei che anche l… - EventiSpeciali : MATRIMONIO ALLE SEYCHELLES: CERIMONIA CON VISTA SULL’OCEANO - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #AnnalisaChirico: 'L’islam ha un problema con la donna, vista come essere ontologicamente inferire. Vorrei che anche l… -