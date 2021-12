Il volantino No Vax a Bari: “Giù le mani dai bambini, da genitore a Carnefice” (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Giù le mani dai bambini, da genitore a Carnefice”. È Quanto si legge su alcuni manifesti attaccati su muri e pali della pubblica illuminazione di Bari e sistemati dal “comitato proteggiamo i bambini”, vicino alcune scuole baresi nel giorno in cui incominciano le somministrazioni di vaccini anti Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. “I vaccini pfizer o moderna - riporta il volantino - hanno tanti effetti avversi invalidanti oppure mortali che i vaccini normali non hanno. E il Covid è per loro un semplice raffreddore”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Giù ledai, da”. È Quanto si legge su alcunifesti attaccati su muri e pali della pubblica illuminazione die sistemati dal “comitato proteggiamo i”, vicino alcune scuole baresi nel giorno in cui incominciano le somministrazioni di vaccini anti Covid per idi età compresa tra i 5 e gli 11 anni. “I vaccini pfizer o moderna - riporta il- hanno tanti effetti avversi invalidanti oppure mortali che i vaccini normali non hanno. E il Covid è per loro un semplice raffreddore”.

