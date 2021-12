Giochi pericolosi. Putin dice sì alle Olimpiadi di Xi ma su Taiwan e Ucraina… (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Caro amico, sono molto felice di vederti”. Arriva da Vladimir Putin il primo sì all’invito di Xi Jinping per le Olimpiadi invernali di Pechino. Nel corso di un colloquio in videoconferenza, il presidente russo ha auspicato di incontrare di persona l’omologo cinese nel febbraio 2022 a Pechino in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi. Poi si è detto sicuro che la manifestazione si svolgerà ai massimi livelli e ha ribadito la contrarietà della Russia alla politicizzazione dello sport. Un messaggio chiaro da Mosca di vicinanza a Pechino, dopo che Washington ha annunciato il boicottaggio diplomatico. L’incontro tra i due presidenti, che segue quelli di entrambi con l’omologo statunitense Joe Biden, ha rappresentato un’occasione per Cina e Russia di rispondere al Summit per la democrazia organizzato una settimana fa dalla Casa ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Caro amico, sono molto felice di vederti”. Arriva da Vladimiril primo sì all’invito di Xi Jinping per leinvernali di Pechino. Nel corso di un colloquio in videoconferenza, il presidente russo ha auspicato di incontrare di persona l’omologo cinese nel febbraio 2022 a Pechino in occasione della cerimonia di apertura dei. Poi si è detto sicuro che la manifestazione si svolgerà ai massimi livelli e ha ribadito la contrarietà della Russia alla politicizzazione dello sport. Un messaggio chiaro da Mosca di vicinanza a Pechino, dopo che Washington ha annunciato il boicottaggio diplomatico. L’incontro tra i due presidenti, che segue quelli di entrambi con l’omologo statunitense Joe Biden, ha rappresentato un’occasione per Cina e Russia di rispondere al Summit per la democrazia organizzato una settimana fa dalla Casa ...

