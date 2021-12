“È l’unica a guadagnare tanto”. GF Vip, svelato il compenso top di Katia Ricciarelli. La cifra a settimana (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quanto guadagnano i vipponi al GF Vip? Se lo chiedono in tanti. E non solo quelli che non riescono a dormire serenamente la notte se non sanno che fine faranno Manuel e Lulù o Delia Duran con il suo bell’Alex. O magari che ne sarà di Maria Monsé che, purtroppo, non ha fatto in tempo a mettere piede nel reality che ha dovuto subito sloggiare. A proposito, lei sta benone… Ma insomma, nei giorni scorsi vi avevamo già dato qualche dettaglio. Manuel Bortuzzo, ad esempio, guadagna sui 5mila euro a settimana. Che non sono proprio da buttare. Si è parlato tanto dei cachet da sogno della scorsa edizione, con Elisabetta Gregoraci in grado di percepire 20 mila euro alla settimana. Ma anche quest’anno la produzione della trasmissione Mediaset ha deciso di non badare a spese per rendere questa edizione ugualmente e forse anche più accattivante. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Quanto guadagnano i vipponi al GF Vip? Se lo chiedono in tanti. E non solo quelli che non riescono a dormire serenamente la notte se non sanno che fine faranno Manuel e Lulù o Delia Duran con il suo bell’Alex. O magari che ne sarà di Maria Monsé che, purtroppo, non ha fatto in tempo a mettere piede nel reality che ha dovuto subito sloggiare. A proposito, lei sta benone… Ma insomma, nei giorni scorsi vi avevamo già dato qualche dettaglio. Manuel Bortuzzo, ad esempio, guadagna sui 5mila euro a. Che non sono proprio da buttare. Si è parlatodei cachet da sogno della scorsa edizione, con Elisabetta Gregoraci in grado di percepire 20 mila euro alla. Ma anche quest’anno la produzione della trasmissione Mediaset ha deciso di non badare a spese per rendere questa edizione ugualmente e forse anche più accattivante. ...

