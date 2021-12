Cottarelli: “L’Italia ha bisogno non solo di aumentare le nascite, ma anche di un’immigrazione regolare” (Di venerdì 17 dicembre 2021) MILANO – “Il Governo prevede di aumentare a 80mila le quote di ingresso di lavoratori immigrati. È una buona decisione. L’Italia ha bisogno non solo di aumentare le nascite, ma anche di un’immigrazione regolare. Servirà anche a combattere gli scafisti e le morti in mare”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) MILANO – “Il Governo prevede dia 80mila le quote di ingresso di lavoratori immigrati. È una buona decisione.hanondile, madi. Serviràa combattere gli scafisti e le morti in mare”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

