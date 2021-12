Coppa Italia: la Juventus sfiderà la Sampdoria agli ottavi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cari amici juventini, la Sampdoria sarà l’avversaria della Juventus agli ottavi di finale di Coppa Italia. Home La Sampdoria ha vinto 2a1 il Torino. I gol sono stati segnati da Quagliarella (16? pt), Mandragora (Tor, 54? st) e Verre (60? st). I blucerchiati accedono agli ottavi di finale e sfideranno la nostra Juventus!Dunque, con la conclusione della partita tra Sampdoria e Torino, finita 2 a 1 per i blucerchiati, si sono andati a delineare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Vediamo tutti gli accoppiamenti. Juventus – Sampdoria Sassuolo – Cagliari Napoli – ... Leggi su baronijuventino (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cari amici juventini, lasarà l’avversaria delladi finale di. Home Laha vinto 2a1 il Torino. I gol sono stati segnati da Quarella (16? pt), Mandragora (Tor, 54? st) e Verre (60? st). I blucerchiati accedonodi finale e sfideranno la nostra!Dunque, con la conclusione della partita trae Torino, finita 2 a 1 per i blucerchiati, si sono andati a delineare glidi finale di. Vediamo tutti gli accoppiamenti.Sassuolo – Cari Napoli – ...

