Cinque motivi per cui è il Natale giusto per regalarvi un Chromebook (Di giovedì 16 dicembre 2021) Due schermi. Uno piccolo da tenere sempre in tasca e uno più grande da usare sulla scrivania. Due schermi connessi, due schermi tra cui è facile far passare documenti, video e immagini. È questo il progetto che Samsung e Google hanno realizzato con il Galaxy Chromebook Go, il portatile con sistema operativo Google Os prodotto dalla casa sud coreana. Il primo pc con sistema operativo Google è stato lanciato, sempre da Samsung, nel 2011. Ora, dieci anni dopo la sua prima versione, è diventato uno degli strumenti più comodi per lavorare e studiare. Il rapporto qualità-prezzo Schermo da 14 pollici, Ram da 4 Gb ottimizzata per essere veloce come se fosse potente il doppio, batteria in grado di reggere 12 ore di utilizzo e memoria interna espandibile da 64 Gb. Il primo dato sul Samsung Galaxy Chromebook Go è che si tratta di uno dei prodotti più ...

