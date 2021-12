Cenare a Roma dopo le 11 di sera ecco dove Trastevere, Roma sud, Centro Roma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ristoranti, trattoria, locali, cocktail bar, chioschi e patinerei aperte dopo la mezzanotte, e persino oltre le due di notte Mangiare di notte non è mai stato così facile a Roma, grazie ai numerosi cocktail bar e locali polifunzionali che hanno aperto negli ultimi anni, affiancando spesso a un buon drink un degno accompagnamento gastronomico. Poi ci sono i classici rifugi dei nottambuli: gli zozzoni, i cornettari, i paninari e i kebab, che non lasciano mai a bocca asciutta e regalano il giusto picco glicemico per andare a dormire felici (specie quando si è giovani). In attesa della nuova apertura di Stefano Callegari e Flavio Di Maio, che sarà un mix di pizza Romana e ricette della tradizione capitolina, con la promessa di essere aperti fino a tarda notte, ... Leggi su cityroma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ristoranti, trattoria, locali, cocktail bar, chioschi e patinerei apertela mezzanotte, e persino oltre le due di notte Mangiare di notte non è mai stato così facile a, grazie ai numerosi cocktail bar e locali polifunzionali che hanno aperto negli ultimi anni, affiancando spesso a un buon drink un degno accompagnamento gastronomico. Poi ci sono i classici rifugi dei nottambuli: gli zozzoni, i cornettari, i paninari e i kebab, che non lasciano mai a bocca asciutta e regalano il giusto picco glicemico per andare a dormire felici (specie quando si è giovani). In attesa della nuova apertura di Stefano Callegari e Flavio Di Maio, che sarà un mix di pizzana e ricette della tradizione capitolina, con la promessa di essere aperti fino a tarda notte, ...

