Cairo | «Salernitana? Giusta proroga | brutto finire campionato con 19 club»

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 16 dicembre 2021) “? Penso cheila 19 non è bella cosa, credo sia meglio andare avanti così. Non è neanche un momento facile per trovare acquirenti. Forse ci può stare dare un po’ di tempo in più. Credo che sia giusto così”. Lo ha detto il patron del Torino Urbano, all’uscita dall’odierna assemblea della L'articolo