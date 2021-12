Caduta Libera!: Gerry Scotti dà il via in prime time al torneo ‘Campionissimi’. Ecco chi sfiderà Nicolò Scalfi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gerry Scotti e Nicolò Scalfi Quattro speciali in prime time attendono i telespettatori di Caduta Libera!. A partire da stasera e per tutto il periodo natalizio, Gerry Scotti animerà su Canale 5 il torneo dedicato ai “Campionissimi” del programma. Appuntamenti speciali dove non mancheranno momenti di intrattenimento, musicali e comici, con tanti ospiti. In ogni puntata, il conduttore troverà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni del game show. A sfidarlo, ci saranno invece altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. Stasera, sulla botola centrale ritornerà il bresciano Nicolò Scalfi, il Campione dei record. Nel corso delle ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 16 dicembre 2021)Quattro speciali inattendono i telespettatori di. A partire da stasera e per tutto il periodo natalizio,animerà su Canale 5 ildedicato ai “Campionissimi” del programma. Appuntamenti speciali dove non mancheranno momenti di intrattenimento, musicali e comici, con tanti ospiti. In ogni puntata, il conduttore troverà sulla botola centrale un super campione della storia delle 10 edizioni del game show. A sfidarlo, ci saranno invece altri 8 campioni del passato e 2 personaggi famosi. Stasera, sulla botola centrale ritornerà il bresciano, il Campione dei record. Nel corso delle ...

