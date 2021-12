Base militare US Navy di Caserta in lockdown: uomo armato sul sito, messaggio d’allarme sui social (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un uomo armato si aggira nel sito della Base Us Navy di Caserta: lo annunciano le stesse pagine social della Base in Campania, entrata in lockdown per rispondere alla minaccia. Secondo le ultime informazioni è stato identificato il possibile assalitore. uomo armato nella Base US Navy di Caserta Momenti delicati per la Base di Gricignano che ospita diverse unità della marina militare americana. L’intero sito risulta al momento in lockdown per la presenza di un uomo armato nella Base US Navy di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Unsi aggira neldellaUsdi: lo annunciano le stesse paginedellain Campania, entrata inper rispondere alla minaccia. Secondo le ultime informazioni è stato identificato il possibile assalitore.nellaUSdiMomenti delicati per ladi Gricignano che ospita diverse unità della marinaamericana. L’interorisulta al momento inper la presenza di unnellaUSdi ...

Advertising

GiancarloMoroni : @AnnigioGiovanni @AleGuerani Ecco, bastava dire che si vaccinava 'a domicilio', come fa(ceva) il medico di base di… - annac82 : RT @barbarab1974: Un bel giorno arrivò nella base italiana un militare USA gravemente ferito. Brutto trauma cranico. Talmente brutto che io… - LauraCarrese : RT @barbarab1974: Un bel giorno arrivò nella base italiana un militare USA gravemente ferito. Brutto trauma cranico. Talmente brutto che io… - alessandro1846 : RT @barbarab1974: Un bel giorno arrivò nella base italiana un militare USA gravemente ferito. Brutto trauma cranico. Talmente brutto che io… - RebicIsTheWay : @sammorleo10 @goddBarbuiello Secondo me è lì perché era lui la creatura avvistata in cielo vicino alla base militar… -