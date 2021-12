Amici 21 | Quattordicesima Puntata | Alta Tensione Tra I Professori!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 16 dicembre 2021)21,: vengono fatte delle sorprese a tema natalizio agli alunni, mentre tutti i concorrenti in sfida si aggiudicano nuovamente la maglia…21,: una sorpresa per i concorrenti! È stata registrata da poche ore una nuovadi21. Lasi è aperta con il compito assegnato ad Aisha, che come gli altri era volto a cercare di farle acquistare maggiore fiducia e padronanza del palco. Ha dovuto cantare una canzone in inglese e muoversi, mentre dietro di lei ballavano tutti i professionisti. Finita l’esibizione che convince tutti, si passa ad un compito che Alessandra Celentano ha assegnato a Dario e Serena. Si tratta di un charleston classicizzato che viene prima ...