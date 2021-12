AEW: Kyle O’Reilly si sta per unire alla federazione? (Di giovedì 16 dicembre 2021) Potremmo presto vedere Kyle O’Reilly in AEW. Durante la scorsa puntata di AEW Dynamite, Adam Cole potrebbe aver suggerito il debutto del suo ex collega di NXT in un segmento nel backstage con gli Young Bucks e Bobby Fish. Cole ha detto: “Nell’edizione natalizia di AEW Dynamite la prossima settimana, riceverete il miglior regalo di Natale che non abbiate mai chiesto. Fidatevi di me, sarete molto contenti”. Il promo di Cole ha portato i fan a pensare che si stesse riferendo al suo vecchio compagno dell’Undisputed Era. La risposta di O’Reilly O’Reilly ha apparentemente risposto al promo di Cole con un tweet, postando semplicemente una GIF tratta dal film Seven, durante la scena in cui il personaggio di Brad Pitt chiede “Cosa c’è nella scatola?”. Come abbiamo visto nel promo di Cole, il wrestler durante il suo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 dicembre 2021) Potremmo presto vederein AEW. Durante la scorsa puntata di AEW Dynamite, Adam Cole potrebbe aver suggerito il debutto del suo ex collega di NXT in un segmento nel backstage con gli Young Bucks e Bobby Fish. Cole ha detto: “Nell’edizione natalizia di AEW Dynamite la prossima settimana, riceverete il miglior regalo di Natale che non abbiate mai chiesto. Fidatevi di me, sarete molto contenti”. Il promo di Cole ha portato i fan a pensare che si stesse riferendo al suo vecchio compagno dell’Undisputed Era. La risposta diha apparentemente risposto al promo di Cole con un tweet, postando semplicemente una GIF tratta dal film Seven, durante la scena in cui il personaggio di Brad Pitt chiede “Cosa c’è nella scatola?”. Come abbiamo visto nel promo di Cole, il wrestler durante il suo ...

