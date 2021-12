WWE: Breakker protagonista nel Main Event, ma nel post-match Ciampa mette le cose in chiaro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo aver trionfato a WarGames Bron Breakker non ha perso di vista l’obiettivo titolo di NXT, ma per il momento il suo percorso ha subito una leggera deviazione dirottando le sue attenzioni verso un altro campione, parliamo dell’NXT Cruiserweight Champion Roderick Strong. La scorsa settimana Malcom Bivens, leader carismatico della Diamond Mine, ha lanciato la sfida e stanotte Strong e Breakker si sono affrontati nel Main Event di NXT. Attento alle distrazioni Bron Un buon Main Event quello tra Strong e Breakker che hanno mostrato una discreta sintonia sul ring. Breakker, ancora una volta alle prese con un veterano del vecchio brand giallo e nero, è partito forte sfruttando la sua potenza per poi faticare nella fase centrale del ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo aver trionfato a WarGames Bronnon ha perso di vista l’obiettivo titolo di NXT, ma per il momento il suo percorso ha subito una leggera deviazione dirottando le sue attenzioni verso un altro campione, parliamo dell’NXT Cruiserweight Champion Roderick Strong. La scorsa settimana Malcom Bivens, leader carismatico della Diamond Mine, ha lanciato la sfida e stanotte Strong esi sono affrontati neldi NXT. Attento alle distrazioni Bron Un buonquello tra Strong eche hanno mostrato una discreta sintonia sul ring., ancora una volta alle prese con un veterano del vecchio brand giallo e nero, è partito forte sfruttando la sua potenza per poi faticare nella fase centrale del ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Breakker protagonista nel Main Event, ma nel post-match Ciampa mette le cose in chiaro -… - Boss8527 : @WWE @NXTCiampa @bronbreakkerwwe Ciampa vs Breakker 2??? - Boss8527 : @WWE @WWEUniverse @NXTCiampa @bronbreakkerwwe Ciampa vs Breakker 2??? - SpazioWrestling : WWE vs. AEW: Hook fa meglio di Bron Breakker #Hook #AEW #BronBreakker #WWE - Zona_Wrestling : #WWE AEW/WWE: Il debutto di Hook ha ottenuto più visualizzazioni su YouTube rispetto a Bron Breakker -… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Breakker WWE WarGames, i risultati completi dell'evento di NXT 2.0 Nelle fasi finali di un match molto combinato, infatti, Bron Breakker è riuscito a schienare l'... potete recuperare l'evento speciale di NXT sul WWE Network . Per abbonarvi alla piattaforma, a un ...

WWE NXT 2.0: ecco la card completa di WarGames ...sarà il team capeggiato da Bron Breakker grazie alla vittoria riportata nel corso dell'ultima puntata. Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sul WWE ...

AEW/WWE: Il debutto di Hook ha ottenuto più visualizzazioni su YouTube rispetto a Bron Breakker Zona Wrestling WWE vs. AEW: Hook fa meglio di Bron Breakker Durante Rampage ha fatto il suo debutto in AEW il figlio di Taz, Hook. Dopo il suo incontro tantissimi fan ma anche Superstar del calibro di CM Punk, si sono dette sorprese positivamente per quanto il ...

WWE: Bron Breakker lancia un avvertimento a tutto il roster Bron Breakker è uno dei nomi più caldi nella WWE attuale, e la sua vittoria di domenica notte nello War Games non ha fatto altro che aumentare il suo status. Di recente il figlio di Rick Steiner ha co ...

Nelle fasi finali di un match molto combinato, infatti, Bronè riuscito a schienare l'... potete recuperare l'evento speciale di NXT sulNetwork . Per abbonarvi alla piattaforma, a un ......sarà il team capeggiato da Brongrazie alla vittoria riportata nel corso dell'ultima puntata. Vi ricordiamo che WarGames sarà trasmesso in diretta questa domenica, in esclusiva sul...Durante Rampage ha fatto il suo debutto in AEW il figlio di Taz, Hook. Dopo il suo incontro tantissimi fan ma anche Superstar del calibro di CM Punk, si sono dette sorprese positivamente per quanto il ...Bron Breakker è uno dei nomi più caldi nella WWE attuale, e la sua vittoria di domenica notte nello War Games non ha fatto altro che aumentare il suo status. Di recente il figlio di Rick Steiner ha co ...