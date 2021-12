Vaccini: “Oggi sospesi circa 1000 poliziotti” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Oggi siamo ad una sorta di d-day per la campagna vaccinale perché da Oggi parte l’obbligo vaccinale per tutte le forze armate. Noi già abbiamo una percentuale elevatissima di adesione alla campagna vaccinale, oltre il 90% del personale della Polizia, ci auguriamo che i colleghi che dovessero incorrere in questa sospensione dal servizio siano il numero più basso possibile. A spanne abbiamo ipotizzato che ci saranno almeno 1 migliaio di persone della Polizia di Stato che incorreranno in questa sanzione, si tratta dell’1%”. Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) a Radio Cusano Campus.”Non è tanto, ma mi metto nei panni di quelle famiglie che si vedranno togliere l’unica fonte di sostentamento – prosegue Pianese -. Il provvedimento prevede che andranno a stipendio zero per i ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “siamo ad una sorta di d-day per la campagna vaccinale perché daparte l’obbligo vaccinale per tutte le forze armate. Noi già abbiamo una percentuale elevatissima di adesione alla campagna vaccinale, oltre il 90% del personale della Polizia, ci auguriamo che i colleghi che dovessero incorrere in questa sospensione dal servizio siano il numero più basso possibile. A spanne abbiamo ipotizzato che ci saranno almeno 1 migliaio di persone della Polizia di Stato che incorreranno in questa sanzione, si tratta dell’1%”. Così Domenico Pianese, segretario generale del Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) a Radio Cusano Campus.”Non è tanto, ma mi metto nei panni di quelle famiglie che si vedranno togliere l’unica fonte di sostentamento – prosegue Pianese -. Il provvedimento prevede che andranno a stipendio zero per i ...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Crisanti: “Troppi mix, non si sa la durata dei vaccini”. “Immuni” non immuni, la “Carta verde” crea… - annachiummo : Paragone è un benaltrista inaudibile. L'Aria che tira oggi: scansa il merito della questione vaccini dei bambini e… - Leryn23212354 : RT @MinutemanItaly: Travaglio, oggi: 'La verità è che i vaccini ‘durano’ molto meno del previsto e non immunizzano dal rischio di contagiar… - Isalovesrock : RT @Marco_europa: Il ministro della Salute @robersperanza ha visitato l’hub vaccinale organizzato da @santegidionews con @RegioneLazio e @A… - forzearmatenews : Vaccini: 'Oggi sospesi circa 1000 poliziotti' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Oggi Australian Open, Tsitsipas ci sarà: 'Mi vaccinerò' Le sue posizioni dubbiose sull'utilità dei vaccini anti - Covid avevano scatenato anche le critiche di un portavoce del governo greco. Oggi il numero 4 del mondo appare più moderato, almeno ...

Covid: Casellati, vaccini ci hanno fatto vincere battaglie ma guerra non finita "La diffusione dei vaccini ci ha consentito di vincere tante battaglie. Se oggi l'Italia ha recuperato il terreno perduto e si trova piu' avanti di altri grandi Paesi europei nella corsa contro il virus e nella difesa ...

Coronavirus, oggi. Green pass falsi, violati i sistemi sanitari delle Regioni Il Sole 24 ORE Covid Italia, Ue: "Nessuna notifica su tamponi obbligatori per viaggi" (QuiComo) Dal 16 dicembre provvedimento restrittivo per chiunque provenga da paesi esteri. Chi non è vaccinato, oltre al tampone, dovrà farsi una quarantena di 5 giorni. (ViviTenerife e ...

Federfarma Liguria: grande impegno delle farmacie su vaccini e tamponi «Il 29 marzo la Liguria è stata la prima regione d'Italia a partire con l'inoculazione delle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: il primo gruppo di 52 farmacie a fare funzione di Punto vaccinale t ...

Le sue posizioni dubbiose sull'utilità deianti - Covid avevano scatenato anche le critiche di un portavoce del governo greco.il numero 4 del mondo appare più moderato, almeno ..."La diffusione deici ha consentito di vincere tante battaglie. Sel'Italia ha recuperato il terreno perduto e si trova piu' avanti di altri grandi Paesi europei nella corsa contro il virus e nella difesa ...(QuiComo) Dal 16 dicembre provvedimento restrittivo per chiunque provenga da paesi esteri. Chi non è vaccinato, oltre al tampone, dovrà farsi una quarantena di 5 giorni. (ViviTenerife e ...«Il 29 marzo la Liguria è stata la prima regione d'Italia a partire con l'inoculazione delle vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie: il primo gruppo di 52 farmacie a fare funzione di Punto vaccinale t ...