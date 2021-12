Spider-Man: No Way Home, Benedict Cumberbatch in fuga di bodyguard alla premiere (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Benedict Cumberbatch in fuga di bodyguard alla premiere di Spider-Man: No Way Home in un divertente VIDEO ripreso da un fan. La premiere di Spider-Man: No Way Home è stata allietata da un divertente siparietto che ha visto protagonista l'interprete di Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, in fuga dai bodyguard sul red carpet. Il VIDEO pubblicato su Twitter mostra Benedict Cumberbatch che attraversa di corsa il red carpet inseguito da due bodyguard meno scattanti di lui suscitando l'ilarità dei fan presenti. Cumberbatch, che in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021)indidi-Man: No Wayin un divertenteripreso da un fan. Ladi-Man: No Wayè stata allietata da un divertente siparietto che ha visto protagonista l'interprete di Doctor Strange,, indaisul red carpet. Ilpubblicato su Twitter mostrache attraversa di corsa il red carpet inseguito da duemeno scattanti di lui suscitando l'ilarità dei fan presenti., che in ...

