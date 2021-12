“Sapete che succede là dentro?”. GF Vip, arriva l’accusa: “Ci sono dei concorrenti pilotati” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, chi meglio di un ex concorrente può parlarne. Sulle pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, prende parola anche lei, primissimo volto del reality show, protagonista di una storia d’amore che, per la prima volta, non ha nascosto si rivelarsi sotto gli occhi vigili delle telecamere di un reality. A parlare è proprio Cristina Plevani, storica inquilina della casa più spiata d’Italia, e protagonista indiscussa della breve storia d’amore vissuta davanti alle telecamere del Grande Fratello 2000 con Pietro Taricone. Un clamore mediatico difficile da dimenticare quando la “cenerentola triste”, Cristina Plevani, e il suo compagno di avventura, hanno vissuto anche un rapporto sessuale dietro le tende di una finestra. Cristina, però, da quell’edizione, uscì vincitrice con il 60% dei voti e 250 milioni di lire portati a casa. Ed è proprio Cristina che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, chi meglio di un ex concorrente può parlarne. Sulle pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, prende parola anche lei, primissimo volto del reality show, protagonista di una storia d’amore che, per la prima volta, non ha nascosto si rivelarsi sotto gli occhi vigili delle telecamere di un reality. A parlare è proprio Cristina Plevani, storica inquilina della casa più spiata d’Italia, e protagonista indiscussa della breve storia d’amore vissuta davanti alle telecamere del Grande Fratello 2000 con Pietro Taricone. Un clamore mediatico difficile da dimenticare quando la “cenerentola triste”, Cristina Plevani, e il suo compagno di avventura, hanno vissuto anche un rapporto sessuale dietro le tende di una finestra. Cristina, però, da quell’edizione, uscì vincitrice con il 60% dei voti e 250 milioni di lire portati a casa. Ed è proprio Cristina che ...

