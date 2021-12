Sanità, l’appello dei chirurghi italiani a Draghi e Speranza: “Non si muore solo di Covid” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Mentre le nuove direttive prevedono un potenziamento degli investimenti nella medicina del territorio e nella prevenzione e terapia del Covid-19, il sistema ospedaliero rimane sostanzialmente inalterato senza poter rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione”. Questa la denuncia del Collegio Italiano dei chirurghi che in rappresentanza di circa 50mila chirurghi italiani ha inviato una lettera aperta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “Mentre le nuove direttive prevedono un potenziamento degli investimenti nella medicina del territorio e nella prevenzione e terapia del-19, il sistema ospedaliero rimane sostanzialmente inalterato senza poter rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione”. Questa la denuncia del Collegio Italiano deiche in rappresentanza di circa 50milaha inviato una lettera aperta L'articolo proviene da Inews.it.

