Sampdoria-Torino, Juric: “La Coppa Italia mi stuzzica” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guai a sottovalutare la Coppa Italia. Può riassumersi così l’intervento del tecnico del Torino, Ivan Juric alla vigilia del match contro la Sampdoria ai sedicesimi di finale del torneo nazionale. Una trasferta da prendere con la massima serietà: “Mi stuzzica questa competizione, anche perché non sono mai riuscito a fare niente in Coppa – ha detto a Toro Channell – può portare entusiasmo e soddisfazione. All’inizio si prende un po’ così così, poi dai quarti diventa interessante. Faremo turnover, tutti si allenano benissimo e anche chi ha giocato meno farà una grande partita. L’idea ovviamente è quella di passare il turno, ma dovremo anche pensare alla prossima perché scenderemo in campo 60 ore dopo: qualche calcolo lo faremo, ma sono fiducioso con tutti i miei giocatori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Guai a sottovalutare la. Può riassumersi così l’intervento del tecnico del, Ivanalla vigilia del match contro laai sedicesimi di finale del torneo nazionale. Una trasferta da prendere con la massima serietà: “Miquesta competizione, anche perché non sono mai riuscito a fare niente in– ha detto a Toro Channell – può portare entusiasmo e soddisfazione. All’inizio si prende un po’ così così, poi dai quarti diventa interessante. Faremo turnover, tutti si allenano benissimo e anche chi ha giocato meno farà una grande partita. L’idea ovviamente è quella di passare il turno, ma dovremo anche pensare alla prossima perché scenderemo in campo 60 ore dopo: qualche calcolo lo faremo, ma sono fiducioso con tutti i miei giocatori ...

