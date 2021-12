Roma tra la pizza di Briatore e le Botteghe Oscure riaperte per un giorno (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La data di quest’oggi, 15 dicembre 2021, resterà (forse) immobile nel calendario delle improbabili illusioni per due eventi che a loro modo, perfino a dispetto dell’apparente antitesi politica, culturale e addirittura mondana, si manifestano pubblicamente all’unisono. Non senza retorica, come dire, risorgimentale. Di più: propria delle riesumazioni, del pensiero postumo. Sia detto anche in termini autoptici. Formaldeide dell’eterna memoria turistica e insieme epocale, questa sì, davvero nazional popolare e ambivalente: ora pizza ora bandiera rossa. Da una parte infatti le parole assai convinte di Flavio Briatore, pronto nell’intento di “rilanciare Roma”, anzi, “risvegliarla” attraverso il progetto “Crazy pizza”, che, precisa, “non è una pizzeria, semmai un brand” attraverso cui “far tornare la Dolce Vita a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La data di quest’oggi, 15 dicembre 2021, resterà (forse) immobile nel calendario delle improbabili illusioni per due eventi che a loro modo, perfino a dispetto dell’apparente antitesi politica, culturale e addirittura mondana, si manifestano pubblicamente all’unisono. Non senza retorica, come dire, risorgimentale. Di più: propria delle riesumazioni, del pensiero postumo. Sia detto anche in termini autoptici. Formaldeide dell’eterna memoria turistica e insieme epocale, questa sì, davvero nazional popolare e ambivalente: oraora bandiera rossa. Da una parte infatti le parole assai convinte di Flavio, pronto nell’intento di “rilanciare”, anzi, “risvegliarla” attraverso il progetto “Crazy”, che, precisa, “non è una pizzeria, semmai un brand” attraverso cui “far tornare la Dolce Vita a ...

CarloCalenda : E se invece di queste pagliacciate parlassimo per una volta sul serio dei valori della Roma antica? Scopriremmo che… - lucatelese : Immaginate un elettore del collegio Roma 1 (tra questi anche io) che da stamattina ha appreso della coraggiosa can… - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - HuffPostItalia : Roma tra la pizza di Briatore e le Botteghe Oscure riaperte per un giorno - EvoBusItalia : Tra rumor e indiscrezioni, una notizia di peso ???? ???? Milano, Roma e Napoli al lavoro, insieme, per presentare un… -