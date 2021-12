"Restituite la pensione ". Cosa accade (e cosa fare subito )

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Molti contribuenti, anche a distanza di anni, hanno ricevuto la richiesta della restituzione di somme di denaro da parte dell'Inps: ecco cos'è l'indebito pensionistico e perché (spesso) non vanno

Spesso capita che i contribuenti che percepiscono unadi invalidità o l'assegno sociale, si ritrovino con la somma di denaro "ritirata" (quindi recuperata) dall'Inps se l'Ente ritiene che non ne abbiano più il diritto: è il caso del cosiddetto ......Città Metropolitana scontano ritardi da colmare nella sostituzione del personale andato in. perché le risorse dell'Unione Europea dovranno un giorno essere rendicontate e. "...Molti contribuenti, anche a distanza di anni, hanno ricevuto la richiesta della restituzione di somme di denaro da parte dell'Inps: ecco cos'è l'indebito pensionistico e perché (spesso) non vanno rest ...E’ degli ultimi giorni un post di Facebook che sta diventando virale. Racconta la storia di disparità sociale, di anziani che a stento arrivano a fine mese e di persone che sanno cos’è l’umanità. Un e ...