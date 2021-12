Panettone alle Castagne. Eccellenze che raccontano un Territorio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi vi portiamo a Cusano Mutri, uno dei Borghi più belli di Italia, alla scoperta di una eccellenza gastronomica “Il Panettone alla Castagne”. Ci fa da Cicerone, Antonio Manfredonia, pasticcere presso il “Matinè Cafè”? di Bologna, finalista al Premio un Dolce per San Gennaro. Antonio ci porta alla scoperta di un dolce eccezionale, il Panettone alla Castagne L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi vi portiamo a Cusano Mutri, uno dei Borghi più belli di Italia, alla scoperta di una eccellenza gastronomica “Ilalla”. Ci fa da Cicerone, Antonio Manfredonia, pasticcere presso il “Matinè Cafè”? di Bologna, finalista al Premio un Dolce per San Gennaro. Antonio ci porta alla scoperta di un dolce eccezionale, ilallaL'articolo

