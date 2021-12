Inter, per Dzeko battuta la concorrenza della Juve: il retroscena (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per arrivare a Edin Dzeko, in estate l’Inter ha battuto la concorrenza della Juve: il retroscena Oggi fa felice i tifosi dell’Inter, eppure il suo presente avrebbe potuto avere i colori bianconeri. Edin Dzeko in poco tempo ha conquistato il popolo nerazzurro, diventando da subito una pedina fondamentale per Simone Inzaghi. Il Corriere della Sera ha svelato un retroscena di mercato secondo cui Allegri quando è tornato alla Juventus e ha individuato nel centrocampista e nel centravanti le carenze da colmare. Tutto però è stato rinviato in attesa di conoscere le decisioni di Cristiano Ronaldo, benché il tecnico avesse anche indicato l’elemento ideale: Dzeko. Il quale aveva però già ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per arrivare a Edin, in estate l’ha battuto la: ilOggi fa felice i tifosi dell’, eppure il suo presente avrebbe potuto avere i colori bianconeri. Edinin poco tempo ha conquistato il popolo nerazzurro, diventando da subito una pedina fondamentale per Simone Inzaghi. Il CorriereSera ha svelato undi mercato secondo cui Allegri quando è tornato allantus e ha individuato nel centrocampista e nel centravanti le carenze da colmare. Tutto però è stato rinviato in attesa di conoscere le decisioni di Cristiano Ronaldo, benché il tecnico avesse anche indicato l’elemento ideale:. Il quale aveva però già ...

Advertising

Inter : In diretta dagli studi di @Inter_TV per la ripetizione del sorteggio di @ChampionsLeague #UCLdraw #UCL - calciomercatoit : ???Filippo #Grassia alla CMIT TV: 'La trattativa sta andando avanti da qualche settimana, però da quanto mi risulta… - FcInterNewsit : ???? ?????? ??? Grassia della Rai rilancia la candidatura di #PIF per l'#Inter: 'Accelerata!' ?? ?????? - Manu83449580 : RT @PicernoJoe: Il rimpianto di non averti visto libero di giocare il tuo calcio ci accompagnerà per sempre. Ma la gioia di poterti rivede… - Gaz_1996 : @AslanNerazzurro @Beyondesolatio1 @FootballAndDre1 Il discorso esula assolutamente da Milan e Inter. Diventato espe… -