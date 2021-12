Gf Vip, Giucas Casella si dichiara a Katia Ricciarelli: 'Lo faccio pubblicamente' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C'è un amore nato nella casa del che è meno turbolento. Quello tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli . Il paragnosta ha fatto una dichiarazione d'amore alla cantante lirica nelle ultime ore. Giucas è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C'è un amore nato nella casa del che è meno turbolento. Quello tra. Il paragnosta ha fatto unazione d'amore alla cantante lirica nelle ultime ore.è ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, Giucas Casella lascia la casa: ecco chi entra al suo posto - noirchocolaat : RT @wilmington_girl: Giucas:'Ma cosa ha fatto Gianmaria per essere vip?' Sophie:'Niente,è stato fotografato con varie donne dello spettacol… - kilone77 : CMQ PER ME VIP VIP SONO 5 KATIA,GIUCAS,MIRIANA,MANILA E VALERIA LEVANDO ALDO CHE È UNO SPORTIVO TUTTO IL RESTO NO #gfvip - Romarku1 : RT @wilmington_girl: Giucas:'Ma cosa ha fatto Gianmaria per essere vip?' Sophie:'Niente,è stato fotografato con varie donne dello spettacol… - IliZ80561907 : RT @wilmington_girl: Giucas:'Ma cosa ha fatto Gianmaria per essere vip?' Sophie:'Niente,è stato fotografato con varie donne dello spettacol… -