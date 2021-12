Draghi in Aula: “Chi non si è vaccinato lo faccia al più presto. È essenziale per proteggere se stessi e la comunità” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il miglioramento dei numeri dei contagiati e delle vittime del Covid in Italia “è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione. Nell’arco di un anno in Italia abbiamo vaccinato con due dosi quasi 46 milioni di persone – e oltre 300 milioni in tutta l’Unione Europea. È una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura del Commissario per l’Emergenza Covid-19, la Protezione Civile, tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani (SEGUI LA DIRETTA DALL’Aula). “Oggi in Italia più dell’85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si è vaccinato a farlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il miglioramento dei numeri dei contagiati e delle vittime del Covid in Italia “è dovuto soprattutto alla campagna di vaccinazione. Nell’arco di un anno in Italia abbiamocon due dosi quasi 46 milioni di persone – e oltre 300 milioni in tutta l’Unione Europea. È una mobilitazione imponente, per cui voglio ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura del Commissario per l’Emergenza Covid-19, la Protezione Civile, tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, intervenendo inalla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani (SEGUI LA DIRETTA DALL’). “Oggi in Italia più dell’85% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto due dosi, e circa il 20% ha fatto anche la terza. Voglio incoraggiare ancora una volta chi non si èa farlo ...

