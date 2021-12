Contagi di oggi: i dati sul Coronavirus aggiornati al 15 dicembre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus: i Contagi di oggi in Italia e l’allarme nel Regno Unito Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia di Coronavirus fa il punto sui Contagi di oggi. oggi, al 1 dicembre 2021, si registrano ben 23.195 nuovi Contagiati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri, oggi sono 129 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dal Coronavirus in Italia oggi il dato è pari a 14.802. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registra +7 posti occupati nelle terapie intensive e +146 posti ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Ministero della Salute ha diramato irelativi all’andamento del: idiin Italia e l’allarme nel Regno Unito Il bollettino odierno del Ministero della Salute in merito all’andamento dell’epidemia difa il punto suidi, al 12021, si registrano ben 23.195 nuoviati. Per quanto riguarda il numero dei decessi giornalieri,sono 129 gli italiani che purtroppo non ce l’hanno fatta. Relativamente alla conta dei guariti dalin Italiail dato è pari a 14.802. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, si registra +7 posti occupati nelle terapie intensive e +146 posti ...

