Bilancio, Giunta approva previsionale 2022-24: manovra da 5.3 mld (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – La Giunta capitolina ha approvato ieri sera il Documento Unico di Programmazione (Dup) e il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Nel suo complesso, il Bilancio stanzia spesa corrente per circa 5,280 miliardi di euro, superiore sia alla previsione per il 2021 contenuta nel Bilancio di previsione 2021-2023 approvato dalla precedente amministrazione (5,095 mld), sia all’ammontare della spesa corrente per il 2022, successivo alla variazione dello scorso novembre (5,140 mld). Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. Il Bilancio scommette sul riavvio della capacità amministrativa della macchina comunale, in particolare tra quei settori che appaiono strategici per le esigenze della comunità e per i quali si prevede un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – Lacapitolina hato ieri sera il Documento Unico di Programmazione (Dup) e ildi previsione finanziario-2024. Nel suo complesso, ilstanzia spesa corrente per circa 5,280 miliardi di euro, superiore sia alla previsione per il 2021 contenuta neldi previsione 2021-2023to dalla precedente amministrazione (5,095 mld), sia all’ammontare della spesa corrente per il, successivo alla variazione dello scorso novembre (5,140 mld). Lo fa sapere il Campidoglio in una nota. Ilscommette sul riavvio della capacità amministrativa della macchina comunale, in particolare tra quei settori che appaiono strategici per le esigenze della comunità e per i quali si prevede un ...

