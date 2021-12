Acciaierie d’Italia, dov’è il piano industriale? Non esiste, è un esercizio di metafisica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella vita scopriamo cose incredibili. Le domande che abbiamo in testa ci guidano fino a esiti inaspettati, come quando da bambini ponevamo domande imbarazzanti, ad esempio, le domande su Babbo Natale. E così, animato dal quella curiosità ingenua, ho chiesto a destra e a manca: dov’è il piano industriale di Acciaierie d’Italia? dov’è, che non lo trovo nemmeno sul sito dell’azienda? Bersaglio delle mie domande sono stati vari amici giornalisti di autorevoli testate, un sindacalista, un importante ministero: “Posso avere il pdf del piano industriale?”. Nessuno lo aveva, eppure tutti i giornali e i telegiornali ne parlano. È possibile che non esista? Le società quotate in borsa presentano annualmente alla comunità finanziaria il piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella vita scopriamo cose incredibili. Le domande che abbiamo in testa ci guidano fino a esiti inaspettati, come quando da bambini ponevamo domande imbarazzanti, ad esempio, le domande su Babbo Natale. E così, animato dal quella curiosità ingenua, ho chiesto a destra e a manca:ildi, che non lo trovo nemmeno sul sito dell’azienda? Bersaglio delle mie domande sono stati vari amici giornalisti di autorevoli testate, un sindacalista, un importante ministero: “Posso avere il pdf del?”. Nessuno lo aveva, eppure tutti i giornali e i telegiornali ne parlano. È possibile che non esista? Le società quotate in borsa presentano annualmente alla comunità finanziaria il...

Advertising

RChiovenda : RT @LaVeritaWeb: L’ad di Acciaierie d’Italia illustra un progetto da quasi 5 miliardi di euro, in buona parte a carico dei contribuenti. Da… - FranzosoFra : E’ senza fine l’agonia della siderurgia italiana. Piombino come Taranto. Jindal come Acciaierie d’Italia. Ma al… - luciano_manna : - lavocedigenova : Acciaierie d'Italia, i lavoratori Fiom: 'Basta passerelle, ora investimenti' - PugliaStream : Acciaierie d’Italia, entro la fine dell’anno in funzione i nuovi filtri -