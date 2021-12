Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Erik geloso di Michael (Di martedì 14 dicembre 2021) A Tempesta d'amore, proprio quando per Erik ed Ariane si profilerà un grande successo legato alla truffa finanziaria dell'hotel termale, che permetterà alla dark lady di rovinare definitivamente i Saalfeld, e la diabolica coppia si troverà ad un passo dalla vittoria, il destino cambierà le carte in tavola e i due si ritroveranno con un pugno di mosche in mano. Le anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4, infatti, rivelano che Selina, avvisata da Cornelius, intercetterà i loschi piani di Erik ed Ariane e tradirà l'ex marito andando a riportare a Christoph quelle preziose informazioni. A questo punto, i Saalfeld passeranno al contrattacco e decideranno di cogliere i due criminali in flagranza di reato, ma Florian, a sua volta, scoprirà quella macchinazione e avviserà il ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 14 dicembre 2021) Ad', proprio quando pered Ariane si profilerà un grande successo legato alla truffa finanziaria dell'hotel termale, che permetterà alla dark lady di rovinare definitivamente i Saalfeld, e la diabolica coppia si troverà ad un passo dalla vittoria, il destino cambierà le carte in tavola e i due si ritroveranno con un pugno di mosche in mano. Ledella soap opera di Rete 4, infatti, rivelano che Selina, avvisata da Cornelius, intercetterà i loschi piani died Ariane e tradirà l'ex marito andando a riportare a Christoph quelle preziose informazioni. A questo punto, i Saalfeld passeranno al contrattacco e decideranno di cogliere i due criminali in flagranza di reato, ma Florian, a sua volta, scoprirà quella macchinazione e avviserà il ...

