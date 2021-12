Stato d'emergenza fino 31 marzo. Speranza: "Ore non semplici". Mattarella: "Serve prudenza" (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è conclusa a palazzo Chigi dopo meno di un’ora la riunione del Cdm. Il Governo ha approvato la proroga dello Stato di emergenza al 31 marzo 2022. “Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo” aveva detto il ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a un seminario sulle cure palliative. “Sono ore non semplici. Sarebbe un’illusione pensare che la sfida del Covid appartenga al passato, è una sfida presente: i numeri dei contagi sono in crescita da diverse settimane”. “Nei due anni passati non abbiamo potuto svolgere questa cerimonia in presenza, ora possiamo incontrarci, anche se le condizioni ci richiedono molta attenzione e prudenza” ha detto stamane il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Si è conclusa a palazzo Chigi dopo meno di un’ora la riunione del Cdm. Il Governo ha approvato la proroga dellodial 312022. “Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’che stiamo vivendo” aveva detto il ministro della Salute Roberto, intervenendo a un seminario sulle cure palliative. “Sono ore non. Sarebbe un’illusione pensare che la sfida del Covid appartenga al passato, è una sfida presente: i numeri dei contagi sono in crescita da diverse settimane”. “Nei due anni passati non abbiamo potuto svolgere questa cerimonia in presenza, ora possiamo incontrarci, anche se le condizioni ci richiedono molta attenzione e” ha detto stamane il presidente della Repubblica Sergio...

