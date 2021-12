Sciopero generale il 16 dicembre 2021: tutte le informazioni (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA – Sciopero generale il 16 dicembre 2021, ci siamo quasi. Come noto, è stata proclamata una mobilitazione nazionale di tutti i lavoratori pubblici e privati, da parte della CGIL e dalla UIL, per l’intera giornata di giovedì per protestare contro la legge di bilancio. L’Inps informa gli utenti che, a causa di questa mobilitazione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ostia, manifestazione a Ostia, Spada interrogato Sciopero dei commercialisti contro Isa Enada Roma 2019: Mondo del Gioco 08-10 ottobre Sciopero dei vigili del fuoco il 29 novembre In pubblicazione il bando di cessione di Alitalia La destra manifesta a Roma per la festa della Repubblica Leggi su webmagazine24 (Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA –il 16, ci siamo quasi. Come noto, è stata proclamata una mobilitazione nazionale di tutti i lavoratori pubblici e privati, da parte della CGIL e dalla UIL, per l’intera giornata di giovedì per protestare contro la legge di bilancio. L’Inps informa gli utenti che, a causa di questa mobilitazione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizzale notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ostia, manifestazione a Ostia, Spada interrogatodei commercialisti contro Isa Enada Roma 2019: Mondo del Gioco 08-10 ottobredei vigili del fuoco il 29 novembre In pubblicazione il bando di cessione di Alitalia La destra manifesta a Roma per la festa della Repubblica

Advertising

direzioneprc : ACERBO(PRC-SE): GIUSTI FISCHI A SALA, A PIAZZA FONTANA BOMBA CONTRO SCIOPERI AUTUNNO CALDO Ringrazio le compagne e… - ilfoglio_it : Mancano 2 giorni allo sciopero generale indetto da Cisl e Uil. E visti i flop delle ultime proteste viene da domand… - sebmes : Lo sciopero generale è del tutto incomprensibile. Per i lavoratori ha fatto molto di più Draghi che Landini. A comi… - ComunistaRosso : Mentre in Belgio un partito esplicitamente marxista e di massa, come il Partito del Lavoro del Belgio (PVDA) si app… - ValyTan : RT @emibrancaccio: Le ragioni per uno sciopero generale ci sono tutte. Chi lo nega è ottenebrato oppure gaio servitore di padroni. Ma i gua… -