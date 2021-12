L’epidemiologo Per Luigi Lopalco: «La variante Omicron rappresenta comunque una minaccia» Secondo il consigliere regionale della Puglia la presunta minore letalità della nuova mutazione rispetto alla Delta non deve far pensare che il pericolo sia cessato (Di martedì 14 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: «Se fosse anche vero che la variante Omicron sia meno letale della Delta, la sua capacità di diffusione nella popolazione rappresenta comunque una minaccia. Andiamo dunque avanti con la vaccinazione e, con un po’ di pazienza, almeno per il prossimo autunno-inverno non abbassiamo la guardia con mascherine, ventilazione degli interni e distanziamento». Così l’ex assessore regionale alla Sanità della Puglia, Pier Luigi Lopalco, che invita a tenere la guardia alta e, quindi, a proteggersi dal Coronavirus col suo pericoloso armamentario di mutazioni. Stando al professore dell’Università di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 14 dicembre 2021) Di Francesco Santoro: «Se fosse anche vero che lasia meno letale, la sua capacità di diffusione nella popolazioneuna. Andiamo dunque avanti con la vaccinazione e, con un po’ di pazienza, almeno per il prossimo autunno-inverno non abbassiamo la guardia con mascherine, ventilazione degli interni e distanziamento». Così l’ex assessoreSanità, Pier, che invita a tenere la guardia alta e, quindi, a proteggersi dal Coronavirus col suoso armamentario di mutazioni. Stando al professore dell’Università di ...

