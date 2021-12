Lazio, Luiz Felipe nuovo leader della difesa? (Di martedì 14 dicembre 2021) Quella al Mapei Stadium è la sesta sconfitta stagionale per la Lazio, in cui sono riemersi i soliti errori, gli ennesimi punti deboli sui quali si lavora da inizio campionato. Il secondo gol, quella del sorpasso, è avvenuto per una mancanza di Acerbi, fuori posizione al momento dell’assalto del Sassuolo. Ed ecco che quindi tra i tifosi sono iniziati immancabilmente i discorsi circa l’adattabilità del difensore al gioco di Sarri, con inevitabili paragoni con altri profili, tra cui anche compagni di squadra. Più performante in questo momento agli occhi dei più, risulta essere Luiz Felipe: l’italo-brasiliano infatti sembra adempiere meglio alle richieste del nuovo allenatore, ed il suo rendimento è tutto sommato positivo, tanto che sia il Milan che l’Inter gli hanno messo gli occhi addosso. Il trasferimento, tuttavia non ... Leggi su footdata (Di martedì 14 dicembre 2021) Quella al Mapei Stadium è la sesta sconfitta stagionale per la, in cui sono riemersi i soliti errori, gli ennesimi punti deboli sui quali si lavora da inizio campionato. Il secondo gol, quella del sorpasso, è avvenuto per una mancanza di Acerbi, fuori posizione al momento dell’assalto del Sassuolo. Ed ecco che quindi tra i tifosi sono iniziati immancabilmente i discorsi circa l’adattabilità del difensore al gioco di Sarri, con inevitabili paragoni con altri profili, tra cui anche compagni di squadra. Più performante in questo momento agli occhi dei più, risulta essere: l’italo-brasiliano infatti sembra adempiere meglio alle richieste delallenatore, ed il suo rendimento è tutto sommato positivo, tanto che sia il Milan che l’Inter gli hanno messo gli occhi addosso. Il trasferimento, tuttavia non ...

Advertising

Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - tripletemainb : Inter Lazio in Curva Nord. PRESENTE.???? sono pronto per voi merdeeeeee (Immobile, Anderson, Reina, Luiz Felipe e Mil… - calciomercatoit : ????#Juventus, Sandro #Sabatini su #Vlahovic: “Non andrà via a gennaio, #Commisso non ha bisogno di soldi”. Su… - LALAZIOMIA : #Estero #Fiorentina #Francia #Inter #Juventus Calciomercato Juventus, non se ne fa nulla: “Ci metto la mano sul fuo… - LALAZIOMIA : #Juventus #Lazio #Mercato Calciomercato, la Juve piazza l’esubero | Super scambio in Serie A -