Kkr | Niente fretta sulla due diligence Opa su Tim? Resta a 0 | 5 per azione

(Di martedì 14 dicembre 2021) Il fondo americano Usa conferma il prezzo dell'Opa su Telecom Italia precedentemente fissato a 0,505 euro per, ma su richiesta della Consob mette in chiaro i tempi di valutdella due, dichiarando di attendere le decisioni del cda. Segui su affaritaliani.it

Ultime Notizie dalla rete : Kkr Niente

... poi in frenata nell'attesa che trovino riscontro le indiscrezioni per cuisarebbe pronta a ... A domanda Orcel ha risposto: "Su Bpm tutto è possibile,è possibile". CORRE BANCA GENERALI, ...Non pernegli ultimi giorni sono circolate anche voci su un piano anti -da parte di Vivendi , che avrebbe intavolato trattative con il secondo maggiore azionista di TIM, ovvero Cassa ...In una nota di chiarimenti, su pressing della Consob, il fondo americano ribadisce la natura amichevole dell'offerta sul gruppo telefonico. Labriola pronto a succedere a Gubitosi ...Titolo TIM in rialzo sul Ftse Mib di Piazza Affari, tra i migliori del listino, con gli investitori che riscoprono l'appeal speculativo dell'azione, dopo alcune indiscrezioni circolate nel fine settim ...