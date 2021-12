Gualtieri | Expo 2030 | Roma ancora più forte grazie a Next Gen EU e Giubileo

(Di martedì 14 dicembre 2021)– “Gli sforzi dell’amministrazione cittadina e del Governo nell’attuazione del pianoGeneration EU e nella preparazione delrafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di mettere la Città Eterna e le sue meraviglie al servizio di un grande evento globale come l’Esposizione Universale del. Vi stiamo aspettando”. Lo ha detto il sindaco di, Roberto, intervenendo in occasione della presentazione della candidatura diall’Esposizione Universale deldi fronte all’Assemblea Generale del Bureau International dessitions (Bie), in corso in videoconferenza. (Agenzia Dire)

"E' un grande onore presentare la candidatura a2030 come sindaco di Roma", ha detto Robertospiegando quali sono le cinque ragioni per scegliere la Capitale per l'Esposizione internazionale."Le città sono il cuore delle grandi sfide ...Roma, 14 dic 14:35 - Roma è il luogo ideale per ospitare2030 con un progetto declinato sulla sfida della rigenerazione urbana e dell'inclusione sociale...A 15 anni da Expo Milano, il Governo italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo ...Roma, 14 dic. (LaPresse) - "Gli sforzi dell'amministrazione cittadina e del governo nell'attuazione del piano Next Generation Eu e nella preparazione del ...