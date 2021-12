GF Vip | l’amante di Delia la sbugiarda pubblicando conversazioni e foto intime

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 dicembre 2021) In queste ore dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 che ha vistoDuran e Alex Belli lasciare insieme la Casa, sta succedendo di tutto. A uscire allo scoperto poco fa è stato Carlo Cuozzo, 24enne imprenditore napoletano che negli scorsi giorni era statografato a cena con la modella venezuelana, con la quale si era anche scambiato un bacio appassionato. E a sentire Cuozzo, i due si sarebbero anche spinti oltre. GF Vip,elude il microfono ma si sente tutto: “Ci hai sco*ato, basta**o! La modella venezuelana ha bisbigliato delle cose all'orecchio del marito sperando non si sentissero, ma non è stato così GF Vip: parladiDuran, l’imprenditore Carlo Cuozzo Poco ...