GF Vip | la madre di Sophie Codegoni ha cambiato idea su Gianmaria Antinolfi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 14 dicembre 2021) “Miami ha detto chegli piace” ha confidato, raggiante, alle amiche Jessica e Lulù Salassié. Come i suoi colleghi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto l’opportunità di parlare con i suoi parenti per via dell’allungamento del reality show fino al 14 marzo 2022. Così al telefono con laValeria Pasciuti ha ricevuto la sua “benedizione” non solo per continuare il suo percorso, ma anche per portare avanti la storia con, che inizialmente la donna non apprezzava affatto. La mamma didunque hasul manager campano, e chissà che proprio questo non sblocchi la situazione un po’ stagnante tra i due ragazzi! Dello stesso argomento potrebbe ...