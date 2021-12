GF Vip 6, gli ex vipponi in studio contro Alex Belli (VIDEO) (Di martedì 14 dicembre 2021) I commenti dei vipponi del GF Vip 6 su Alex Belli Dopo il confronto con Delia Duran, Alex Belli ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip 6. Non perché ha subito la volontà del popolo, ma perché per confortarla le si è avvicinato e l’ha toccata. In questi tempi di Coronavirus è assolutamente proibito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 14 dicembre 2021) I commenti deidel GF Vip 6 suDopo il confronto con Delia Duran,ha dovuto abbandonare la casa del GF Vip 6. Non perché ha subito la volontà del popolo, ma perché per confortarla le si è avvicinato e l’ha toccata. In questi tempi di Coronavirus è assolutamente proibito L'articolo proviene da Novella 2000.

