Fan di Paso Adelante, pronti per il revival? Nel 2022 arriva UPA Next (Di martedì 14 dicembre 2021) Nostalgici degli Anni Duemila, questa notizia è per voi. Dopo il debutto di And Just Like That…, l'attesissimo revival di Sex and the City, ecco che un'altra serie iconica del periodo sta per tornare in tv. Stiamo parlando di Un Paso Adelante (in Italia conosciuta semplicemente come Paso Adelante), seguitissimo show spagnolo che racconta la vita e le storie d'amore degli allievi di una scuola di ballo e recitazione di Madrid, andato in onda dal 2002 al 2005. A confermare che il revival della serie si farà è stato il sito spagnolo FormulaTV, ma anche la stessa casa di produzione, Atresplayer, ne ha dato l'ufficialità. Il titolo scelto per la nuova serie è UPA Next e continuerà a seguire le vicende dei ragazzi della scuola di Carmen Arranz (interpretata da Lola Herrera).

