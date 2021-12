Baby vaccini al via ma senza Pass Scuola, no a Dad e feste anticipate (Di martedì 14 dicembre 2021) Via alle prenotazioni per i 5-11enni in quasi tutte le Regioni: numeri in crescita. Il ministero: "Niente certificato verde". Il primo a ricevere l'iniezione sarà un piccolo romano domani allo Spallanzani Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 dicembre 2021) Via alle prenotazioni per i 5-11enni in quasi tutte le Regioni: numeri in crescita. Il ministero: "Niente certificato verde". Il primo a ricevere l'iniezione sarà un piccolo romano domani allo Spallanzani

Advertising

Nazione_Empoli : Vaccino ai bambini, ad Empoli si parte giovedì con 80 dosi al giorno - rep_milano : Baby vaccini, la Lombardia non ha fretta: sono 23.888 i prenotati del primo giorno - infoitsalute : Baby vaccini, la Lombardia non ha fretta: sono 23.888 i prenotati del primo giorno - RassegnaZampa : #Covid #Vaccini in #Lombardia, parte piano la campagna baby: 23 mila prenotazioni per i #bambini - ItalianaEnclave : Mentre stanno lobotomizzando gli italiani con la paura e i vaccini,l'invasione afroislamica avanza incontrastata,le… -