Assange può essere estradato negli USA: ribaltate le precedenti sentenze, ora il rischio è grosso (Di martedì 14 dicembre 2021) La lunga odissea di Julian Assange sembra non avere fine. Nonostante i precedenti verdetti, il giornalista rischia nuovamente l’estradizione negli USA. “Don’t extradite Assange”, 13/12/2021 – ComputerMagazine.itEra il 18 novembre 2010, quando Julian Assange subisce il primo arresto in Svezia. L’accusa era di stupro (archiviata anni dopo), in realtà, con lo scopo di estradarlo negli Stati Uniti. Le prove non erano consistenti e molti trovarono strana la coincidenza con la allora recente pubblicazione di documenti statunitensi segreti. Da quel momento, WikiLeaks e tutto il suo impianto è finito nell’occhio del mirino ed Assange circondato da tanti nemici. La Svezia, infatti, chiese l’estradizione alle autorità britanniche (ma il fine ultimo era di ... Leggi su computermagazine (Di martedì 14 dicembre 2021) La lunga odissea di Juliansembra non avere fine. Nonostante iverdetti, il giornalista rischia nuovamente l’estradizioneUSA. “Don’t extradite”, 13/12/2021 – ComputerMagazine.itEra il 18 novembre 2010, quando Juliansubisce il primo arresto in Svezia. L’accusa era di stupro (archiviata anni dopo), in realtà, con lo scopo di estradarloStati Uniti. Le prove non erano consistenti e molti trovarono strana la coincidenza con la allora recente pubblicazione di documenti statunitensi segreti. Da quel momento, WikiLeaks e tutto il suo impianto è finito nell’occhio del mirino edcircondato da tanti nemici. La Svezia, infatti, chiese l’estradizione alle autorità britanniche (ma il fine ultimo era di ...

