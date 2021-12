Amici 21, girl power e sorellanza: tre protagoniste del talent si confidano (Di martedì 14 dicembre 2021) IL DAYTIME DEL 14 DICEMBRE SI APRE CON UN MOMENTO DI CONFIDENZA: ELENA D’AMARIO, FRANCESCA TOCCA E AISHA MARYAM DIVENTANO UN “TRITTICO” DI FORZA TRA DONNE Due ballerine professioniste che fanno parte del cast di Amici da parecchi anni, ossia Francesca Tocca ed Elena D’Amario, si sono ritrovate davanti ad una delle allieve di canto di quest’anno, Aisha, in un’emozionante e importante parentesi fatta di forza e vulnerabilità. LEGGI ANCHE Amici 21, Rudy Zerbi a Anna Pettinelli: “Sei fortemente ipocrita!” Da poche settimane è arrivata a far parte della scuola di Maria De Filippi, una giovane cantante di 17 anni, Aisha Maryam. È entrata tramite una sfida indetta da Rudy Zerbi contro uno dei suoi stessi allievi, ossia Simone Russo. Ha subito conquistato tutti con il suo inedito Bad Vibes. La ragazza, oltre ad avere una bellissima voce, ha anche un’ottima ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 dicembre 2021) IL DAYTIME DEL 14 DICEMBRE SI APRE CON UN MOMENTO DI CONFIDENZA: ELENA D’AMARIO, FRANCESCA TOCCA E AISHA MARYAM DIVENTANO UN “TRITTICO” DI FORZA TRA DONNE Due ballerine professioniste che fanno parte del cast dida parecchi anni, ossia Francesca Tocca ed Elena D’Amario, si sono ritrovate davanti ad una delle allieve di canto di quest’anno, Aisha, in un’emozionante e importante parentesi fatta di forza e vulnerabilità. LEGGI ANCHE21, Rudy Zerbi a Anna Pettinelli: “Sei fortemente ipocrita!” Da poche settimane è arrivata a far parte della scuola di Maria De Filippi, una giovane cantante di 17 anni, Aisha Maryam. È entrata tramite una sfida indetta da Rudy Zerbi contro uno dei suoi stessi allievi, ossia Simone Russo. Ha subito conquistato tutti con il suo inedito Bad Vibes. La ragazza, oltre ad avere una bellissima voce, ha anche un’ottima ...

Advertising

LuciaTassan : RT @BrindusaB1: @Hakflak Grazie e buon fine settimana cara Marijke e amici #AmicheRedHair Louise Brohee Portrait of a Girl #11dicembre @… - Autentika_Girl : Chiedo scusa ai 2k e passa amici che attendevano aggiornamenti... Periodo incasinato ma ci sono... Senza censura, c… - barmudu : @wilmington_girl Vero??? E chi è? Perché non lo chiamano col suo nome?? E poi mi domando:lei dice che vorrebbe un f… - MTReDayane : RT @manchesenzoscus: comunque questa edizione di amici really said girl power altro che uomini #Amici21 - manchesenzoscus : comunque questa edizione di amici really said girl power altro che uomini #Amici21 -