Agrigento, trovato uno degli ultimi due dispersi, le vittime dell’esplosione di Ravanusa salgono ad 8. Avviata una raccolta fondi (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato ritrovato poco fa dai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, 88 anni, uno dei due dispersi dell’esplosione di Ravanusa che ancora mancavano all’appello. Il cadavere era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l’esplosione. Le ricerche continuano per recuperare anche il figlio Giuseppe di 59 anni. salgono quindi al momento ad otto le vittime dell’esplosione che nella notte di sabato scorso ha distrutto quattro palazzine nel paese in provincia di Agrigento. Un centinaio le persone costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni. Intanto proseguono le indagini per capire le cause della diffusa fuga di gas all’origine della tragedia. Cinque giorni prima dell’esplosione si è svolto un intervento di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) È stato ripoco fa dai vigili del fuoco il corpo di Calogero Carmina, 88 anni, uno dei duediche ancora mancavano all’appello. Il cadavere era nel garage del palazzo di 4 piani crollato per l’esplosione. Le ricerche continuano per recuperare anche il figlio Giuseppe di 59 anni.quindi al momento ad otto leche nella notte di sabato scorso ha distrutto quattro palazzine nel paese in provincia di. Un centinaio le persone costrette ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni. Intanto proseguono le indagini per capire le cause della diffusa fuga di gas all’origine della tragedia. Cinque giorni primasi è svolto un intervento di ...

Advertising

Salvobracchitt2 : #Ravanusa TROVATO UN'ALTRA VITTIMA DELL' #Esposizione Conferma il ritrovamento dell'ottava vittima. All'appello man… - GDS_it : #Ravanusa, trovato il cadavere di uno dei dispersi: è quello di Calogero Carmina, proseguono le ricerche del figlio… - larattaenzo79 : RT @tempoweb: Trovato il corpo di Selene incinta al non mese e del marito #ravanusa #agrigento #sicilia #iltempoquotidiano - tempoweb : Trovato il corpo di Selene incinta al non mese e del marito #ravanusa #agrigento #sicilia #iltempoquotidiano… - LaPresse_news : I vigili del fuoco hanno trovato i corpi di quattro dei sei dispersi nella tragedia di #Ravanusa in provincia di Ag… -